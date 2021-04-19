"Ему всегда будут рады тут". "Тоттенхэм" подтвердил отставку Моуринью

Пресс-служба лондонского футбольного клуба "Тоттенхэм Хотспур" подтвердила появившуюся информацию об увольнении Жозе Моуринью с поста главного тренера первой команды.

"Жозе и его тренерский штаб были с нами в один из самых сложных периодов в истории клуба, – заявил президент "Тоттенхэма" Дэниэл Леви. – Он настоящий профессионал, который проявил огромную стойкость во время пандемии".

По словам Леви, ему понравилось работать с португальцем. Он отметил, что сожалеет, что не получилось реализовать все то, что они оба планировали: "Ему всегда будут рады здесь. Мы благодарны Жозе и его тренерскому штабу за их вклад".

Напомним, Моуринью возглавил "Тоттенхэм" осенью 2019 года, сменив на этом посту аргентинца Маурисио Почеттино. Под руководством португальца "шпоры" во всех турнирах одержали 45 побед, потерпели 24 поражения и 17 раз сыграли вничью.