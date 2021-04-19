Жозе Моуринью уволен с поста главного тренера "Тоттенхэма"

Главный тренер лондонского футбольного клуба "Тоттенхэм Хотспур" Жозе Моуринью отправлен в отставку, об этом сообщил журналист The Athletic Дэвид Орнштейн в Twitter.

Моуринью возглавил "Тоттенхэм" осенью 2019 года, сменив на этом посту аргентинца Маурисио Почеттино. Под руководством португальца "шпоры" во всех турнирах одержали 45 побед, потерпели 24 поражения и 17 раз сыграли вничью.

Breaking: Jose Mourinho sacked as Tottenham manager @TheAthleticUK #THFC — David Ornstein (@David_Ornstein) April 19, 2021

Лондонцы в последних трех играх премьер-лиги сыграли вничью с "Ньюкаслом" (2:2) и "Эвертоном" (2:2), а также проиграли "Манчестер Юнайтед" (1:3). "Тоттенхэм" за шесть туров до конца сезона занимает седьмое место в турнирной таблице, отставая от зоны еврокубков на четыре очка.

Отметим, что пресс-служба английского клуба отставку 58-летнего специалиста на данный момент не подтвердила. Контракт Моуринью со "шпорами" рассчитан до лета 2023 года.

Ранее стало известно, что "Тоттенхэм" вошел в список из 12 клубов, которые стали организаторами европейской Суперлиги. Отметим, что ФИФА и УЕФА осудили создание данного турнира и пригрозили клубам и футболистам, участвующий в таком соревновании, дисквалификацией.