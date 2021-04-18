УЕФА и три ассоциации футбола выступили с заявлением о Суперлиге

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), футбольная ассоциация Англии (ФАА), Королевская испанская футбольная федерация (КИФФ) и Итальянская федерация футбола (ИФФ) выступили с совместным заявлением по поводу слухов о создании Суперлиги.

"Мы хотим подчеркнуть, что если это произойдет, то мы – УЕФА, ФАА, КИФФ, ИФФ, а также все ассоциации ФИФА и УЕФА – не прекратим общих усилий, чтобы остановить этот циничный проект, основанный на личной выгоде нескольких клубов", – говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте УЕФА.

УЕФА утверждает, что рассмотрит все доступные юридические меры для предотвращения создания Суперлиги. Помимо этого, организация поблагодарила французские, немецкие и клубы других стран, которые отказались от участия в этом проекте.

Также УЕФА призвала всех поклонников футбола, болельщиков и политиков к борьбе против создания Суперлиги, заявив: "Настойчивому корыстолюбию немногих пора положить конец. Всему есть предел".

Напомним, в октябре прошлого года появилась информация, что ряд клубов из ведущих стран готовы объединиться в Суперлигу. Сообщалось о бюджете в пять-шесть миллиардов евро и предполагаемом запуске проекта летом 2022.

Спустя несколько месяцев Международная федерация футбола (ФИФА) и шесть континентальных конфедераций (УЕФА, АФК, КАФ, КОНКАКАФ, КОНМЕБОЛ и ОФК) сообщили, что не признают создание закрытой лиги.