УЕФА может приостановить розыгрыш Лиги чемпионов и Лиги Европы

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в понедельник примет решение о продолжении текущего розыгрыша Лиги чемпионов и Лиги Европы в связи с созданием Суперлиги.

В воскресенье, 12 топ-команд из Англии, Италии и Испании объявили о создании европейской Суперлиги. В число этих клубов вошли "Челси", "Манчестер Сити" и "Реал", дошедшие до полуфинала Лиги чемпионов, а также "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед", которые должны сыграть в 1/2 финала Лиги Европы.

В связи с чем сразу несколько изданий предположили, что текущие еврокубки доиграны не будут . Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо в Twitter, решение относительно продолжения розыгрыша еврокубков УЕФА примет в понедельник на Исполкоме, на котором будет утвержден новый формат Лиги чемпионов.

Ранее УЕФА, а также руководство национальных футбольных федераций Испании, Италии и Англии осудили идею создания Суперлиги, заявив, что рассмотрят все доступные юридические меры для предотвращения ее создания.

До этого ФИФА сообщила, что не признает создание Суперлиги, а любой футболист, участвующий в таком соревновании, не будет допущен к международным турнирам под эгидой ФИФА или их соответствующих конфедераций.