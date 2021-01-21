ФИФА и УЕФА выступили против создания европейской суперлиги

Международная федерация футбола (ФИФА) и шесть континентальных конфедераций в четверг, 21 января, выступили с совместным заявлением по поводу слухов о создании закрытой европейской Суперлиги.

Как сообщает пресс-служба ФИФА, ни сама организация, ни УЕФА, АФК, КАФ, КОНКАКАФ, КОНМЕБОЛ и ОФК не признают создание закрытой лиги.

"Любой клуб или игрок, участвующие в таком соревновании, не будут допущены к участию в соревнованиях, организованных ФИФА или их соответствующей конфедерацией", – говорится в заявлении.

Напомним, в октябре прошлого года появилась информация, что ряд клубов из ведущих стран, готов объединиться в Суперлигу. Сообщалось о бюджете в 5 миллиардов евро и предполагаемом запуске проекта летом 2022.