УЕФА планирует исключить из еврокубков клубы Суперлиги

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) намерен исключить из всех еврокубков команды, которые согласятся принять участие в Суперлиге.

Как сообщает Gazzetta dello Sport, также УЕФА готовит иск в 50-60 миллиардов долларов к командам-организаторам нового турнира.

Напомним, в воскресенье 12 топ-команд из Англии, Италии и Испании объявили о создании европейской Суперлиги, главой которой стал президент "Реала" Флорентино Перес. Его заместителями назначены президент "Ювентуса" Андреа Аньелли и совладелец "МЮ" Джоэль Глейзер.

Ранее УЕФА, а также руководство национальных футбольных федераций Испании, Италии и Англии осудили идею создания Суперлиги, заявив, что рассмотрят все доступные юридические меры для предотвращения ее создания.

До этого ФИФА сообщила, что не признает создание Суперлиги, а любой футболист, участвующий в таком соревновании, не будет допущен к международным турнирам под эгидой ФИФА или их соответствующих конфедераций.