УЕФА запретит игрокам Суперлиги выступать на чемпионатах мира и Европы

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил, что футболисты, представляющие команды Суперлиги, не смогут принять участие в чемпионатах мира и Европы.

"Футболисты, которые станут играть за команды, выступающие в закрытой лиге, не смогут представлять свои сборные на международных турнирах – чемпионатах мира и Европы." – сказал Чеферин на видеоконференции для СМИ.

По словам Чеферина, он не знает с какого момента начнет действовать дисквалификация и будет ли она распространяться на предстоящий чемпионат Европы-2020.

Напомним, в воскресенье 12 топ-команд из Англии, Италии и Испании объявили о создании европейской Суперлиги, главой которой стал президент "Реала" Флорентино Перес. Его заместителями назначены президент "Ювентуса" Андреа Аньелли и совладелец "МЮ" Джоэль Глейзер.

Ранее УЕФА, а также руководство национальных футбольных федераций Испании, Италии и Англии осудили идею создания Суперлиги, заявив, что рассмотрят все доступные юридические меры для предотвращения ее создания.