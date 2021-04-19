ФИФА раскритиковала созданную топ-клубами Суперлигу

Международная федерация футбола отреагировала на создание европейской Суперлиги. По мнению руководства организации, новый турнир разрушается единую систему. Кроме того, подрываются основы справедливого распределения финансов.

В заявлении, которое приводит Reuters, говорится, что ФИФА выражает неодобрение "закрытой европейской лиге", нарушающей основные принципы мирового футбола.

Также организация призывает все стороны к дискуссии, понимая, что только сообща можно двигаться вперед, улучшая ситуацию в мировом футболе.

Напомним, что ранее 12 топ-клубов стали учредителями нового турнира. Главой Суперлиги стал Флорентино Перес. Старт соревнований запланирован на август 2021 года.

Ранее УЕФА и ведущие национальные лиги осудили идею создания нового турнира.