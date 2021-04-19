Суперлига: лучшие захотели играть только с лучшими

В ночь с воскресенья на понедельник в европейском футболе произошла революция. 12 топовых клубов Европы объявили о создании Суперлиги — элитного турнира, участие в котором будет доступно только избранным, а ненужный балласт в виде команд-середнячков пусть играет сам с собой и не мешает грандам. Пресса тут же сравнила заявление с падением бомбы.

Флорентино Перес, президент футбольного клуба "Реал", возглавит новую Суперлигу. Среди 12 клубов, подтвердивших свое участие, английская "большая шестерка": "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Арсенал", "Челси" и "Тоттенхэм", тройка испанских грандов "Реал", "Барселона", "Атлетико" и столько же итальянских — "Интер", "Милан" и "Ювентус". В пул команд-основателей войдут еще три пока неназванных клуба, то есть всего их будет 15. Еще пять команд будут меняться, почти как непостоянные члены Совбеза ООН. Не вошли в Суперлигу немцы: "Бавария" и "Боруссия", а также французы "Пари Сен-Жермен".

Системные немцы не хотят рушить существующие структуры и схемы соревнований. Французы принципиально против участия только богатейших клубов. К тому же президент "ПСЖ" входит в совет директоров УЕФА. Там отреагировали жестко. Клубам, примкнувшим к суперлиге УЕФА и ФИФА запретят участие в любых других соревнованиях — национальных, европейский и мировых. Игрокам будет отказано в вызове в сборную.

"Гиганты давно уже не довольны теми деньгами, которые они зарабатывают в международных турнирах под эгидой УЕФА. Это лига чемпионов, это определенный шантаж со стороны клубов. Они грозят УЕФА, те пересматривают условия финансового контракта, но в этот раз понятно, что проект есть", — высказал свое мнение спортивный комментатор Владимир Стогниенко.

Европа встретила эту новость остро. Больше всего отреагировали англичане.

"Мы вместе с футбольными властями постараемся сделать так, чтобы эти планы были пересмотрены. Не надо забывать, что все эти знаменитые клубы исторически возникли в своих городах и не должны терять связи и с ними, и с местными фанатами. Мне лично не нравятся эти предложения. Мы будем думать, что можно сделать по этому поводу", — заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Гари Невилл отметил, что готов проклясть идею о Суперлиге. "Мне стыдно за "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль". Эти клубы создавались простыми рабочими, а теперь хотят играть в особой лиге, откуда их никогда не исключат".

Один из лучших футболистов в истории сборной России Александр Мостовой, выступавший за ведущие клубы Португалии, Франции и Испании, в недоумении.

"Другие команды, которые среднего класса, что будут делать? Сидеть у телевизора, смотреть, как эти богатые будут играть? Американская какая-то компания будет основным спонсором. Что они здесь забыли? У них есть своя страна, пускай они там попробуют что-то создать".

"Идея очень встревожила, поскольку у меня есть достаточный опыт противостояния подобного рода действиям со стороны богатых клубов. Это уже не первая попытка. Новое формирование идет в разрез с основными принципами европейского футбола и негативно скажется на российском. Вряд ли по нынешним временам кто-то из российских клубов попадет в эту элитную лигу", — прокомментировал вице-президент ФИФА в 1980—1996 годах, член исполкома ФИФА (19961-1998, 2000-2009) и УЕФА (апрель 1994-2009) Вячеслав Колосков.

Реакцию зрителей лаконично сформулировали болельщики "Ливерпуля": "Позор вам. Покойся с миром, футбольный клуб "Ливерпуль".

Несмотря на шквал критики, Суперлига уже объявила дату начала сезона — август 2021-го.