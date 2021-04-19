Президент Суперлиги Перес: мы выведем футбол на достойное место в мире

Президент мадридского "Реала" и первый глава Суперлиги Флорентино Перес заявил, что новый европейский турнир выведет футбол на достойное место в мире.

"Мы поможем футболу на всех уровнях и выведем его на достойное место в мире, – цитирует Переса пресс-служба Суперлиги. – Футбол – единственный глобальный вид спорта в мире, который насчитывает более четырех миллиардов болельщиков, и наша ответственность, как больших клубов, состоит в том, чтобы удовлетворить их желания".

Напомним, в воскресенье, 18 апреля, 12 топ-команд из Англии, Италии и Испании объявили о создании европейской Суперлиги. Заместителями Переса назначены президент "Ювентуса" Андреа Аньелли и совладелец "Манчестер Юнайтед" Джоэль Глейзер.

Ранее стало известно, что УЕФА, а также руководство национальных футбольных федераций Испании, Италии и Англии осудили идею создания Суперлиги, заявив, что рассмотрят все доступные юридические меры для предотвращения ее создания.