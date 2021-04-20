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УЕФА против Суперлиги 13 минут назад

20 апреля 2021 02:41

Глава Суперлиги Перес: "Реал" не исключат из Лиги чемпионов


EPA

Президент "Реала" Флорентино Перес, возглавивший недавно Суперлигу, высказался по поводу возможного исключения мадридского клуба из текущего розыгрыша Лиги чемпионов. По мнению футбольного функционера, никто не сможет лишить "сливочных" места в полуфинале главного клубного турнира Европы.

"Мы предложили УЕФА диалог. Верим, что формат Суперлиги спасет футбол. УЕФА не отличается прозрачностью. Монополии пришел конец. Сегодня футбол находится в опасности. Если выиграют большие клубы, выиграют в итоге все. Уверен, что "Реал" не исключат из Лиги чемпионов. Это касается и других клубов. Закон на нашей стороне", – цитирует Переса Mundo Deportivo.

Ранее член исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций Йеспер Меллер заявил, что "Реал", "Манчестер Сити" и "Челси", ставшие совместно с еще девятью клубами учредителями Суперлиги, будут исключены из Лиги чемпионов. Судьба полуфиналов турнира будет решена 23 апреля на внеочередном заседании исполкома УЕФА.

Напомним, что 12 топ-клубов объявили о создании нового европейского турнира. Главой Суперлиги стал президент "Реала" Флорентино Перес, а его помощниками – Андреа Аньелли и Джоэль Глейзер.

Позже УЕФА и ФИФА совместно с национальными футбольными федерациями осудили создание нового турнира.

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