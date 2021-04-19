"Реалу", "Челси" и "МанСити" грозит исключение из Лиги чемпионов

Полуфиналисты нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов испанский "Реал" и английские "Манчестер Сити" и "Челси" могут лишиться шансов побороться за главный клубный европейский трофей. Об этом сообщил член исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций Йеспер Меллер.

В эфире DR футбольный функционер заявил, что клубы, ставшие учредителями Суперлиги, должны покинуть Лигу чемпионов. Он ожидает, что это произойдет уже 23 апреля, когда состоится внеочередное заседание исполкома УЕФА.

Напомним, что ранее 12 топ-клубов объявили о создании нового европейского турнира. Главой Суперлиги назначен президент "Реала" Флорентино Перес. Его помощниками стали глава "Ювентуса" Андреа Аньелли и совладелец "Манчестер Юнайтед" Джоэль Глейзер.

Позже руководство УЕФА и ФИФА, а также национальные футбольные федерации осудили создание нового турнира.

В полуфинале Лиги чемпионов сезона-2020/21 "Реал" должен был сыграть с "Челси", а "Манчестер Сити" – с "Пари Сен-Жермен". Первые игры запланированы на 27 и 28 апреля.