Футбольные топ-клубы объявили о создании Суперлиги

Ведущие клубы английского, испанского и итальянского чемпионатов объявили о создании футбольной Суперлиги. В нее вошли 12 топ-команд. Среди них "Реал", "Барселона", "Ювентус", "Интер", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Милан", "Атлетико", "Челси", "Арсенал" и "Тоттенхэм".

Как сообщает Sky Sports, к участию в турнире допустят 20 клубов. Все команды продолжат выступать в национальных лигах. Игры Суперлиги будут проводиться в середине недели. Сезон стартует в августе 2021 года. Команды будут поделены на две группы.

Участников Суперлиги после группового этапа ожидает плей-офф. Турнир должен будет завершиться в мае. Организаторы нового соревнования надеются уладить все вопросы с Союзом европейских футбольных ассоциаций.

12 топ-клубов стали учредителями турнира. Главой Суперлиги назначен Флорентино Перес, а вице-президентами – Андреа Аньелли и Малкольм Глейзер.

Ранее стало известно, что УЕФА, а также руководство национальных футбольных федераций Испании, Италии и Англии осудили идею создания Суперлиги.