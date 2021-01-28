Футбольная Суперлига Европы: объявлены клубы-участники

Футбольный Старый Свет стоит на пороге революции. Ведущие клубы континента решили в пику ФАФА и УЕФА организовать новый межнациональный турнир – Суперлигу. Эксперты считают, что если такое состязание будет учреждено, то клубный футбол Европы ждет кризис.

Идея организовать новое, отдельное от еврокубков и национальных чемпионатов, соревнование для самых именитых клубов Европы, не ново. Но, кажется, что именно на старте 2021 года эта идея обретает все более реальные черты. Инсайдеры утверждают, что ведущие клубы договорились о создании нового турнира, ФИФА и УЕФА категорически возражают и грозят санкциями, вплоть до отлучения от еврокубков.

Тем не менее, спортивная пресса пяти ведущих стран – Англии, Германии, Испании, Италии и Франции, – время от времени вбрасывает новости о Суперлиге. Очередной "слив" организовали итальянские Football Italia и La Repubblica.

Их источники сообщают, какие клубы будут принимать участие в европейской Суперлиге на постоянной основе, если турнир будет создан. Континентальные гранды готовы просить вызов ФИФА и УЕФА, и продолжают разработку плана нового турнира, который хотят запустить с сезона-2022-2023.

В турнире, якобы, будет 20 участников, 15 из них – постоянные, представляющие пять названных держав. Больше всего представителей Англии – "Арсенал", "Челси", "Ливерпуль", "Тоттенхэм", "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед".

По три клуба будут заявлены от Италии ("Интер", "Милан" и "Ювентус") и Испании ("Атлетико", "Барселона" и "Реал"), две команды представляют Германию ("Бавария" и дортмундская "Боруссия") и еще одно место гарантировано французскому "Пари Сен-Жермен". Каждому из этих клубов будет гарантирован огромный годовой доход в размере 350 млн евро без учета бонусов за победы.

В свою очередь, УЕФА планирует реформировать розыгрыш Лиги чемпионов. Турнир по новой схеме хотят начать в период с 2024 по 2027 год. Ранее футбольные власти Европы и ФИФА объявили, что запретят клубам Суперлиги участвовать в турнирах под своей эгидой.