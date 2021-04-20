УЕФА намерен увеличить бюджет Лиги чемпионов до 7 млрд евро

Союз европейских футбольных ассоциаций намерен увеличить бюджет Лиги чемпионов. В УЕФА уже начали ведение переговоров с инвестиционным фондом из Великобритании, сотрудничество с которым и позволит обогатить турнир еще на 2,5 миллиарда евро.

На данный момент бюджет турнира составляет 4,5 миллиарда евро. По информации RMC Sport, эту сумму в УЕФА рассчитывают увеличить до 7 миллиардов евро. В турнир будут приглашены те команды, которые ответили отказом на участие в Суперлиге. В союзе уверены, что такая мера позволит Лиге чемпионов укрепить свои позиции.

Напомним, что накануне стало известно о создании нового футбольного турнира – Суперлиги. Она вместит в себя 20 топ-клубов Европы, среди которых "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Челси", "Реал", "Барселона", "Арсенал", "Тоттенхэм", "Интер", "Ювентус", "Ливерпуль", "Милан" и "Атлетико".

Все эти клубы подтвердили свое участие в турнире. УЕФА в ответ на это грозит санкциями.