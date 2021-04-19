Официально: УЕФА утвердил новый формат клубных турниров

Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в понедельник, 19 апреля, утвердил новый формат клубных турниров, который официально начнет действовать с сезона-2024/2025.

"Новый формат поддерживает статус и будущее национальных турниров по всей Европе, – заявил президент УЕФА Александер Чеферин. – Он сохраняет принцип, согласно которому выход в европейские турниры зависит от результатов на внутренней арене. Также он подтверждает принципы солидарности на всех уровнях игры и открытости соревнований".

Изменения коснуться Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций. Как сообщает пресс-служба УЕФА, главный европейский клубный турнир увеличится с 32 до 36 участников, а привычный групповой этап будет заменен на общий этап.

На данный момент клубы Лиги чемпионов на групповом этапе проводят по шесть матчей против трех команд. Новый же формат, который носит название "Швейцарская система", позволит командам сыграть на общем этапе минимум десять матчей против десяти соперников.

По итогам общего этапа восемь лучших коллективов напрямую выйдут в 1/8 финала, а клубы, занявшие места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые игры за право выйти в плей-офф.

Подобным образом также изменится форматы Лиги Европы (восемь матчей на общем этапе) и Лиги конференций (шесть матчей). Сообщается, что количество участников двух данных турниров также может быть изменено в дальнейшем.