УЕФА планирует реформировать Лигу чемпионов к 2024 году

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин ведет переговоры с пятью клубами о реформировании главного еврокубкового турнира – Лиги чемпионов.

УЕФА намерен предоставить сильнейшим клубам Европы более влиятельные роли в новом турнире. Как сообщает AS, на переговорах также обсуждается новая система распределения доходов.

По информации источника, Чеферин ведет переговоры с представителями испанского "Реала", английского "Манчестер Юнайтед", французского "Пари Сен-Жермен", итальянского "Ювентуса" и турецкого "Фенербахче".

Новый турнир разрабатывается, чтобы не допустить создание закрытой Суперлиги. В октябре прошлого года стало известно, что ряд клубов из ведущих стран обсуждают объединение к 2022 году в Суперлигу с бюджетом в пять миллиардов евро.

В четверг, 21 января, Международная федерация футбола (ФИФА) и шесть конфедераций выступили с совместным заявлением, в котором сообщили, что не признают создание закрытой лиги, а любой участвующий в таком соревновании не будет допущен к участию в турнирах, организованных ФИФА.