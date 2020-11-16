Президент УЕФА высказался против создания футбольной Суперлиги

Президент УЕФА Александр Чеферин отверг идею создания футбольной Суперлиги. По мнению главы европейского футбола, этот проект несет в себе только вред.

В октябре появилась информация, что ряд клубов из ведущих стран, готов объединиться в Суперлигу. Сообщалось о бюджете – 5 миллиардов евро, предполагаемом запуске проекта – лето 2022 года и поддержке со стороны ФИФА.

Однако УЕФА устами своего президента Александра Чеферина отверг идею создания лиги, сообщает РИА Новости. Чеферин назвал идею несерьезной, популистской и вредоносной.