Глава ФИФА Инфантино: Суперлига вне системы футбола

Глава Международной федерации футбола Джанни Инфантино высказался о футбольной европейской Суперлиге, включающей топ-клубы Старого Света. Главный футбольный чиновник не одобряет решения о создании закрытого турнира.

Инфантино употребил при характеристике нового турнира выражения "категорически не одобряем", "закрытая организация", "откалывается от нынешних футбольных институтов", цитирует РИА Новости. По мнению президента ФИФА, Суперлига находится за пределами системы: "Я поддерживаю европейский футбол, УЕФА, ассоциации".

Одним из тезисов президента ФИФА стало также обращение не только к новым акционерам Суперлиги, но и к болельщикам: "Мы должны защитить модель европейского футбола, национальные сборные".

Глава международной федерации отмечает, что "если кто-то решил идти своим путем, он должен быть готов нести ответственность за него". Это звучит как угроза, однако, объективно говоря, не в силах ФИФА, как, впрочем, и УЕФА наказать клубы-организаторы Суперлиги. Почти все решения, направленные на это, могут быть оспорены в суде.