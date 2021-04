Конгресс УЕФА единогласно осудил создание Суперлиги

Европейский союз футбольных ассоциаций продолжил массированную атаку на идею создания континентальной Суперлиги, о которой накануне заявили представители 12 топ-клубов. На конгрессе УЕФА позицию Союза поддержали все 55 стран-участниц.

Национальные футбольные ассоциации, чьи представители участвуют в конгрессе УЕФА, единогласно утвердили декларацию, осуждающую "так называемую Суперлигу", сообщает Twitter организации. Среди выразивших поддержку Союзу и Российский футбольный союз.

Как уже сообщали Вести.Ru, ранее президент УЕФА Александер Чеферин и глава Международной федерации футбола Джанни Инфантино довольно резко высказались против организации нового турнира. При этом речь уже идет о возможных санкциях против самих клубов и футболистов, которые за них выступают.

The 55 member associations unanimously approve a declaration strongly condemning the so-called 'Super League'.



Full wording of that declaration will follow this afternoon via the UEFA website. #UEFACongress