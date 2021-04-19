Сергей Прядкин: РПЛ солидарна с позицией УЕФА по Суперлиге

Президент российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин прокомментировал создание ведущими клубами Англии, Испании и Италии независимой от УЕФА Суперлиги.

"РПЛ солидарна с позицией УЕФА и европейских лиг, которые выступили с совместным заявлением по проекту Суперлиги, – цитирует Прядкина РИА Новости. – Эта идея, на наш взгляд, противоречит базовым ценностям футбола, не учитывает интересы подавляющего большинства клубов и вносит раскол в футбольное сообщество".

В понедельник, 19 апреля, состоится Исполком УЕФА, на котором будет утвержден новый формат Лиги чемпионов.

"Процесс реформирования еврокубков уже проходит под эгидой УЕФА, ведется спокойный профессиональный диалог с участием всех заинтересованных сторон. Мы выступаем за аккуратный эволюционный подход, который должен улучшить, а не разрушить существующую систему", – подытожил глава чемпионата России.

Напомним, в воскресенье 12 топ-команд из Англии, Италии и Испании объявили о создании европейской Суперлиги, главой которой стал президент "Реала" Флорентино Перес. Его заместителями назначены президент "Ювентуса" Андреа Аньелли и совладелец "МЮ" Джоэль Глейзер.

Ранее УЕФА, а также руководство национальных футбольных федераций Испании, Италии и Англии осудили идею создания Суперлиги, заявив, что рассмотрят все доступные юридические меры для предотвращения ее создания.

До этого ФИФА сообщила, что не признает создание Суперлиги, а любой футболист, участвующий в таком соревновании, не будет допущен к международным турнирам под эгидой ФИФА или их соответствующих конфедераций.