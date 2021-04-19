Депутат Госдумы: клубы РПЛ и без Суперлиги находятся на самом дне

Депутат Государственной думы и экс-член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Игорь Лебедев высказался о создании ведущими клубами Англии, Испании и Италии независимой от УЕФА Суперлиги.

"Для российских клубов хуже уже некуда: что бы в европейском футболе ни произошло, мы уже и так на самом дне, ниже уже некуда, – цитирует Лебедева РИА Новости. – О чем тут говорить? Вместо того, чтобы скулить и плакать, мол, где наше место, надо вкладывать деньги в развитие российского футбола, в том числе клубного".

По словам Лебедева, покупка дорогих футболистов не дает российскому футболу никакого развития: "На международном уровне результаты все равно плачевные. Так что посмотрим хороший футбол по телевизору".

Также депутат отметил, что российские футболисты смогут попробовать свои силы в лучших клубах континента лишь на компьютерных приставках.

Напомним, в воскресенье 12 топ-команд из Англии, Италии и Испании объявили о создании европейской Суперлиги, главой которой стал президент "Реала" Флорентино Перес. Его заместителями назначены президент "Ювентуса" Андреа Аньелли и совладелец "МЮ" Джоэль Глейзер.

Ранее УЕФА, а также руководство национальных футбольных федераций Испании, Италии и Англии осудили идею создания Суперлиги, заявив, что рассмотрят все доступные юридические меры для предотвращения ее создания.

До этого ФИФА сообщила, что не признает создание Суперлиги, а любой футболист, участвующий в таком соревновании, не будет допущен к международным турнирам под эгидой ФИФА или их соответствующих конфедераций.