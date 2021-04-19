Семин – о Суперлиге: решили изменить футбол, а болельщиков не спросили

Бывший главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин высказался о создании ведущими клубами Англии, Испании и Италии независимой от УЕФА Суперлиги.

"Получается, что вдруг неожиданно собрались двадцать человек и решили изменить футбол, не спросив об этом мнения болельщиков, – цитирует Семина rusfootball.info. – А болельщиков очень много: они по всему миру, их миллиарды. Я не думаю, что они все это будут приветствовать".

По словам специалиста, ему идея создания Суперлиги не понравилась: "Это вносит в футбольную жизнь ФИФА и УЕФА определенные проблемы. Эти проблемы не связаны с развитием футбола: это индивидуальные интересы тех команд".

Напомним, в воскресенье 12 топ-команд из Англии, Италии и Испании объявили о создании европейской Суперлиги, главой которой стал президент "Реала" Флорентино Перес. Его заместителями назначены президент "Ювентуса" Андреа Аньелли и совладелец "МЮ" Джоэль Глейзер.

Ранее УЕФА, а также руководство национальных футбольных федераций Испании, Италии и Англии осудили идею создания Суперлиги, заявив, что рассмотрят все доступные юридические меры для предотвращения ее создания.

До этого ФИФА сообщила, что не признает создание Суперлиги, а любой футболист, участвующий в таком соревновании, не будет допущен к международным турнирам под эгидой ФИФА или их соответствующих конфедераций.