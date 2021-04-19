19 апреля 2021 08:10

Борис Джонсон: создание Суперлиги нанесет большой ущерб футболу


EPA

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон раскритиковал создание Суперлиги, а также выразил слова поддержки Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

"Планы по созданию Суперлиги могут нанести большой ущерб футболу. Мы поддерживаем приятие мер со стороны футбольных властей, – написал Джонсон в Twitter. – Этот удар в самое сердце национальных первенств коснется болельщиков по всей стране".

По словам Джонсона, клубы, участвующие в создании Суперлиги, должны ответить перед своими болельщиками и футбольным сообществом, прежде чем делать какие-либо дальнейшие шаги.

Напомним, в воскресенье, 18 апреля, 12 топ-команд из Англии, Италии и Испании объявили о создании европейской Суперлиги, главой которой назначен президент "Реала" Флорентино Перес.

Ранее стало известно, что УЕФА, а также руководство национальных футбольных федераций Испании, Италии и Англии осудили идею создания Суперлиги, заявив, что рассмотрят все доступные юридические меры для предотвращения ее создания.

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