Борис Джонсон: создание Суперлиги нанесет большой ущерб футболу

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон раскритиковал создание Суперлиги, а также выразил слова поддержки Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

"Планы по созданию Суперлиги могут нанести большой ущерб футболу. Мы поддерживаем приятие мер со стороны футбольных властей, – написал Джонсон в Twitter. – Этот удар в самое сердце национальных первенств коснется болельщиков по всей стране".

Plans for a European Super League would be very damaging for football and we support football authorities in taking action.



They would strike at the heart of the domestic game, and will concern fans across the country. (1/2)