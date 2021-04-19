Борис Джонсон: создание Суперлиги нанесет большой ущерб футболу

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон раскритиковал создание Суперлиги, а также выразил слова поддержки Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
"Планы по созданию Суперлиги могут нанести большой ущерб футболу. Мы поддерживаем приятие мер со стороны футбольных властей, – написал Джонсон в Twitter. – Этот удар в самое сердце национальных первенств коснется болельщиков по всей стране".
Plans for a European Super League would be very damaging for football and we support football authorities in taking action.— Boris Johnson (@BorisJohnson) April 18, 2021
They would strike at the heart of the domestic game, and will concern fans across the country. (1/2)
По словам Джонсона, клубы, участвующие в создании Суперлиги, должны ответить перед своими болельщиками и футбольным сообществом, прежде чем делать какие-либо дальнейшие шаги.
Напомним, в воскресенье, 18 апреля, 12 топ-команд из Англии, Италии и Испании объявили о создании европейской Суперлиги, главой которой назначен президент "Реала" Флорентино Перес.
Ранее стало известно, что УЕФА, а также руководство национальных футбольных федераций Испании, Италии и Англии осудили идею создания Суперлиги, заявив, что рассмотрят все доступные юридические меры для предотвращения ее создания.