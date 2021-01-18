Капризов признан первой звездой своей дебютной недели в НХЛ

В НХЛ подвели итоги первой игровой недели нового сезона. Первой звездой минувших семи дней был признан российский нападающий "Миннесоты Уайлд" Кирилл Капризов, который дебютировал в лиге.

За неделю Капризов принял участие в двух матчах "дикарей", отметившись четырьмя набранными очками. В дебютной игре он отметился тремя (1+2) набранными очками и стал рекордсменом лиги, а во второй набрал еще один балл.

Вторую звезду недели получил нападающий "Филадельфии Флайерз" Трэвис Конечнs, записавший пять (3+2) очков также в двух играх. Третьей звездой стал Стивен Стэмкос из "Тампы-Бэй Лайтнинг", в активе которого также пять баллов (2+3).