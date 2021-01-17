Голевой пас Капризова помог "Миннесоте" одержать победу над "Кингз"

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Миннесота" на выезде обыграла команду "Лос-Анджелес Кингз" – 4:3. "Уайлд" по ходу встречи уступали в счете 1:3, но смогли перевести игру в овертайм, где одержали победу.

У победителей голами отметились Мэтт Дамба (1-я минута), Йоэль Эрикссон Эк (48), Райан Сутер (60) и Маркус Юханссон (65), которому ассистировал россиянин Кирилл Капризов. У хозяев льда шайбы забросили Габриэль Виларди (17), Блейк Лизотт (28) и Андрес Атанасиу (31).

Капризов в двух первых матчах в НХЛ набрал четыре очка – одна шайба и три передачи. "Миннесота" одержала вторую победу кряду и с четырьмя очками занимает второе место в Западном дивизионе.

"Кингз" в нем же расположились на шестой строчке, имея в активе два балла. "Лос-Анджелес" потерпел поражение во второй игре подряд.