Гол Капризова помог "Миннесоте" одержать победу над "Кингз"

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Миннесота" Уайлд" на льду домашней арены обыграла команду "Лос-Анджелес Кингз" – 5:3.

У победителей голами отметились Маркус Юханссон (4-я минута), Кевин Фиала (9), Кирилл Капризов (13), Ник Бьюгстад (39) и Йоэль Эрикссон Эк (45), а у гостей шайбы забросили Дастин Браун (24), Дрю Даути (30) и Алекс Иафалло (50).

Капризов в семи первых матчах в НХЛ набрал семь очков – две шайбы и пять передач. "Миннесота" одержала третью победу в последних пяти играх и с десятью очками занимает второе место в Западном дивизионе, а "Кингз" в нем же расположились на пятой строчке, имея в активе восемь баллов.