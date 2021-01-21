Голевой пас Капризова помог "Миннесоте" одержать победу в Анахайме

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Миннесота Уайлд" на выезде обыграла "Анахайм Дакс" – 3:2.

У победителей голами отметились Райан Хартман (14-я минута), Ник Бонино (26) и Йоэль Эрикссон Экс (42), забивший с передачи Кирилла Капризова, у хозяев льда шайбы забросили Николя Делорье (29) и Кэм Фаулер (33).

Капризов в четырех матчах дебютного сезона в НХЛ уже набрал пять очков – одна шайба и четыре передачи.

"Миннесота" одержала третью победу в четырех играх и с шестью очками занимает второе место в Западном дивизионе, а "Анахайм" в нем же расположился на седьмой строчке, имея в активе три балла.

В следующем матче "регулярки" НХЛ "Уайлд" 23 января примут "Сан-Хосе", а "Дакс" в тот же день дома сыграют с "Колорадо".

Результаты других матчей дня:

"Торонто" – "Эдмонтон" – 1:3

"Сент-Луис" – "Сан-Хосе" – 1:2

"Вегас" – "Аризона" – 5:2