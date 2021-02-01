Капризов помог "Миннесоте" одолеть "Колорадо" в матче НХЛ

В Сент-Поле завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между "Миннесота Уайлд" и "Колорадо Эвеланш". "Дикари" на своей площадке сумели добиться победы над "лавинами" в овертайме со счетом 4:3.

Российский нападающий хозяев льда Кирилл Капризов отметился в этой встрече результативной передачей. Теперь на счету 23-летнего россиянина стало 8 (2+6) очков.

В составе "Миннесоты" дубль оформил Виктор Раск. Также за победителей отличились Джордан Гринвей и Юнас Бродин. У проигравших шайбы забросили Йоонас Донской, Кейл Макар и Брэндон Саад.

В других мачтах дня "Филадельфия Флайерз" обыграла в овертайме "Нью-Йорк Айлендрес" со счетом 4:3, а "Чикаго Блэкхоукс" взял верх над "Коламбус Блю Джекетс" – 3:1.