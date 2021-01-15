Тренер "Миннесоты" получил "большое удовольствие" от игры Капризова

Главный тренер "Миннесоты Уайлд" Дин Эвасон признался, что именно ему доставило наибольшее удовольствие в игре Кирилла Капризова, дебютировавшего в НХЛ. Россиянин набрал три очка в первом же матче в лиге и принес "дикарям" победу над "Лос-Анджелес Кингз" (4:3).

"Увиденное в раздевалке в исполнении Капризова в первую очередь говорит о его стремлении быть командным игроком. Его поведение не содержало никаких признаков в стиле "я крутой парень", – цитирует Эвасона StarTribune. – Он проявил себя хорошим хоккеистом и командным игроком".

"Кирилл правильно действовал в нападении, но нас больше волновала его игра в обороне, ведь хоккей – командная игра. Но и здесь он отлично выполнил свою задачу. Он не пытался обыграть всех соперников в одиночку и не бегал по всей площадке туда-сюда, а просто играл вместе с партнерами. Вот это вызвало у нас самое большое удовольствие".

Напомним, что Капризов завершил свою дебютный матч в НХЛ с тремя набранными очками (1+2), став автором победной шайбы в овертайме. По итогам матча именно 23-летнего россиянина признали лучшим игроком встречи. Также он стал рекордсменом клуба.