Собкор ВГТРК: израильские власти не торопятся с "ковидными паспортами"

Вопрос с "ковидными паспортами" на сегодня один из самых обсуждаемых в прессе. Минздрав Израиля в первых рядах приступил к выдаче таких документов. О том, как на самом деле в стране обстоят дела с «зелеными паспортами», в эфире телеканала "Россия 1" рассказал шеф Ближневосточного бюро ВГТРК Сергей Пашков.

По словам журналиста, лично он в настоящее время находится на очереди, ожидает вторую прививку, через семь дней после которой должен получить "зеленый паспорт". В Израиле это требуется от всех аккредитованных журналистов, имеющих местную медицинскую страховку, подчеркнул Сергей Пашков.

Сам паспорт представляет из себя сведения в электронном виде, занесенные в медкарту. При необходимости ими всегда можно воспользоваться.

Также журналист рассказал, что двойную вакцинацию в Израиле уже прошли свыше 260 тысяч человек, одинарно укололись более 2 миллионов. Теперь этим людям можно будет не отправляться на карантин по возвращению из-за границы и после общения с зараженными коронавирусом.

При этом Сергей Пашков обратил внимание, что на самом деле израильские власти выжидают, так как для них это весьма непростой вопрос. Выделять общество по какому-либо признаку, в данном случае – по здоровью, в некотором смысле – дискриминация.

Именно поэтому, считает журналист, пока власти не объявляют полный список льгот, которые будут положены гражданам с "зеленым паспортом". "Более того, говорят о том, чтобы подождать, когда вакцинируется половина страны. Тогда можно будет для всех и одновременно отменить строгие ограничения, существующие до сих пор", – подытожил он в эфире программы "60 минут".

Но главная проблема, по которой Израиль медлит, состоит в том, что после получения второй прививки было зафиксировано несколько случаев заболевания коронавирусом. "Поэтому торопиться с "зеленым паспортом" без специальных проверок власти, вероятно, не будут", – заключил Сергей Пашков.