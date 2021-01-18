Нурмагомедов заявил, кто может стать величайшим бойцом всех времен

Действующий чемпион легкого весового дивизиона UFC Хабиб Нурмагомедов признался, кого считает потенциально величайшим бойцом всех времен. По его мнению, таковым может стать Макс Холлоуэй.

Накануне гаваец одержал победу над Келвином Каттаром на турнире UFC Fight Island 7. "Я думаю, что это быо лучшее выступление Макса, – признался Хабиб Youtube-подкасту Full Reptile. – Мне кажется, что он может стать величайшим бойцом всех времен".

"Сколько ему лет? 28-29? Думаю, что его пик карьеры еще не подошел. В следующем году или, может, уже в этом он и выйдет на пик. На мой взгляд, когда он был чемпионом, то даже тогда он еще не был пиковым бойцом".

Напомним, что Холлоуэй выступает в полулегком дивизионе UFC. Ранее в его активе уже был титул чемпиона своей категории. Всего на его счету 28 боев в смешанных единоборствах, из которых в 22 он добивался победы, остальные шесть проиграл.

Сам Нурмагомедов на данный момент является экс-бойцом единоборств. Однако накануне президент UFC Дэйна Уайт встретился с Хабибом, обсудил его будущее в промоушене и заявил, что тот готов рассмотреть вариант с возвращением в октагон.