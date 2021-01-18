UFC не будет организовывать бой Нурмагомедова и Сен-Пьера

Президент UFС Дэйна Уайт прокомментировал возможную организацию поединка между действующим чемпионом легкого дивизиона Хабибом Нурмагомедовым и бывшим двукратным чемпионом полусреднего дивизиона Жоржем Сен-Пьером.

В общении с MMA Junkie Уайт заявил: "Вопрос о бое с Сен-Пьером ни разу не затрагивался. В этом бое не заинтересован Нурмагомедов и, судя по тому, что я слышу, Жорж тоже. Поэтому все кончено".

Напомним. что на данный момент Нурмагомедов считается завершившим карьеру бойцом. Об этом он заявил сразу после успешной защиты титула в поединке с Джастином Гэтжи.

Однако после недавней личной встречи Хабиба и Уайта стало понятно, что боец может вернуться в октагон. Глава UFC дал понять, что это может произойти после 257-го номерного турнира, который намечен на 23 января.