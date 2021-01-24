Глава UFC: больше не буду уговаривать Хабиба возобновлять карьеру

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата Дэйна Уайт признался, что после завершившегося 257-го номерного турнира он беседовал с Хабибом Нурмагомедовым. И их общение не привело к желаемому для главы лиги результату.

"Мы разговаривали с Хабибом сегодня. И, знаете, в разговоре не было ничего позитивного на тему его возможного возращения, – цитирует Уайта Спорт24.Ru. – Если у него не будет желания возобновлять карьеру, то я больше не буду уговаривать его".

В то же время он сообщил, что произойдет с поясом чемпиона, которым на данный момент боец из Дагестана и владеет: "Возможно, за вакантный пояс в легком весе подерутся Порье и Чендлер".

Напомним, что накануне американец Дастин Порье нокаутировал ирландца Конора Макгрегора, для которого этот нокаут стал первым в профессиональной карьере.