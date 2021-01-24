24 января 2021 08:47

Реванш взят. Порье нокаутировал Макгрегора на UFC 257


twitter.com/ufc

Американский боец смешанного стиля Дастин Порье добился победы над бывшим чемпионом двух весовых дивизионов Абсолютного бойцовского чемпионата Конором Макгрегором.

Порье нокаутировал Конора во втором раунде, нанеся серию ударов по голове. К такому ирландец оказался не готов, повалися на настил и главный арбитр поединка Херб Дин остановил бой. Победа осталась за Порье.

Таким образом, американец смог взять реванш у ирландского бойца за поражение в 2014-м году. Тогда соперники встречались впервые и досрочную победу в первом раунде одержал Макгрегор.

Теперь в активе Порье 27 побед при шести поражениях. Макгрегор же проиграл в пятый раз за свою профессиональную карьеру из 27 проведенных боев.

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