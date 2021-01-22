Макгрегор и Порье взвесились перед очным боем на UFC 257

Бойцы смешанного стиля Конор Макгрегор и Дастин Порье прошли традиционную процедуру взвешивания накануне очного боя на UFC 257, который пройдет в Абу-Даби. Их поединок возглавит программу турнира.

Оба бойца успешно уложились в необходимые лимиты легкой весовой категории. Макгрегор показал на весах 155 фунтов, или 70,3 кг, в то время как под Порье на весах высветились цифры в 156 фуннтов (70,7 кг).

Напомним, что UFC 257 состоится 24 января.

Для Макгрегора и Порье этот очный поединок станет вторым в истории их противостояния. В первой встрече в 2014-м году ирландец нокаутировал соперника из США в первом раунде.