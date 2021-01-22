Макгрегор предложил лишить Нурмагомедова чемпионского титула

Ирландский боец UFC Конор Макгрегор предложил лишить действующего чемпиона легкого дивизиона Хабиба Нурмагомедова чемпионского пояса. Об этом ирландец заявил накануне его боя на UFC 257 против Дастина Порье.

"Для меня не будет проблемой встретиться с Хабибом, о чем я говорю уже очень долгое время. Но если он по-прежнему продолжит убегать от реванша и обязательств защищать пояс, то его следует лишить титула, – цитирует Макгрегора BJ Penn. – В таком случае мы с Порье должны драться за чемпионство".

"Но я уверен, что после нашего боя у него заберут пояс. Интересно будет услышать, какие у него будут оправдания после моего поединка с Дастином. Впрочем, таки или иначе, я предсказываю, что его все-таки лишат пояса".

Напомним, что накануне боя на UFC 257 Макгрегор потерял свои прежние позиции в рейтинге UFC. Поединок Конора против Порье состоится утром 24 января.