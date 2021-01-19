Макгрегор ухудшил свои позиции в рейтинге UFC перед боем с Порье

Бывший чемпион двух весовых категорий UFC Конор Макгрегор лишился одной строчки в рейтинге Абсолютного бойцовского чемпионата вне зависимости от весовой категории. Его обновленная версия была опубликована во вторник на сайте промоушена.

Согласно ней, теперь Макгрегор располагается на 13-й позиции вместо прежней 12-й. В сводном списке всех участников UFC экс-чемпиона легкого и полулегкого дивизиона опережает Роберт Уиттакер – боец из Австралии.

Первое место рейтинга по-прежнему занимает действующий чемпион легкого дивизиона Хабиб Нурмагомедов. На данный момент, он является завершивши карьеру бойцом. Однако ожидается, что он может возобновить карьеру после UFC 257.

Именно на этом турнире Макгрегору предстоит провести первый за последний год поединок. Его соперником будет американец Дастин Порье. Турнир состоится 23 января на "Бойцовском острове" в Абу-Даби.