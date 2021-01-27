Порье возглавил рейтинг легкого дивизиона UFC, Макгрегор – шестой

Американский боец ММА Дастин Порье стал новым лидером рейтинга легкой весовой категории UFC после своей победы над ирландцем Конором Макгрегором на 257-м номерном турнире. Сам ирландец лишился двух строчек.

С первой строчки Порье сместил своего соотечественника Джастина Гэтжи, который теперь располагается на второй позиции. Как сообщает официальный сайт промоушена, тройку лучших замыкает Чарльз Оливейра.

Макгрегор покинул четвертую строчку и теперь располагается на шестом месте. Теперь его опережают Майкл Чндлер после своей победы над Дэном Хукером на том же UFC 257, а также Тони Фергюсон.

Действующим чемпионом дивизиона легковесов по-прежнему является Хабиб Нурмагомедов, завершивший карьеру.