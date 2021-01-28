Гэтжи: если Макгрегору дадут бой за титул, то начну думать об уходе из UFC

Американский боец смешанных единоборств Джастин Гэтжи заявил, что начнет думать об уходе из UFC, если ирландец Конор Макгрегор, проигравший Дастину Порье, получил бой за титул промоушена.

"Говорят, Конору могут дать реванш с Порье за чемпионский титул. Если в UFC это сделают, то они идиоты, – цитирует Гэтжи sport24.ru со ссылкой на ESPN. – Если ему дадут бой за чемпионство, то я начну думать об уходе из UFC. Это бред. Он №6 в рейтинге и выиграл за всю жизнь в легком весе один бой".

По словам Гэтжи, в UFC к ирландцу раз за разом относятся по-особенному, а он не пользуется этими возможностями: "Целый турнир под него сделали, чтобы он мог победить. А теперь он строит из себя мистера Скромность. Если бы он победил Порье, то вел бы себя как мразь".

Напомним, в воскресенье, 24 января, Порье в главном поединке турнира UFC 257 нокаутировал Макгрегора во втором раунде.

Таким образом, американец взял реванш у ирландца за поражение в 2014-м году. Тогда соперники встречались впервые и досрочную победу в первом раунде одержал Макгрегор. В активе Дастина 27 побед при шести поражениях, а Конор потерпел пятое поражение в 27 боях.