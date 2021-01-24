"Тяжело смириться". Макгрегор, Порье и Хабиб о бое UFC 257

Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье нокаутировал ирландца Конора Макгрегора в главном поединке UFC 257 в Абу-Даби. Вот что после боя говорили его действующие лица, а также нынешний чемпион дивизиона Хабиб Нурмагомедов.

Праздновавший победу Порье после боя заявил: "Ничего, кроме уважения Конору. Эта победа – это прекрасно, но мы деремся за что-то большее. Я провел отличный бой, Главной задачей было не драться, а доносить свои удары. Тайминг Конора лучше в такой игре, я знал это, но я справился. Если же Хабиб не вернется, то считаю, что я и Макгрегор – лучшие в легком весе".

Макгрегор же после драки не скрывал разочарования: "С этим поражением тяжело смириться. Я много работал и я горжусь проделанной работой. Мне бы хотелось лучше представить свою команду. Но мы попробуем снова".

"Тяжело преодолеть такую паузу без боев, – цитирует ирландца MM Fighting. – Он наносил хорошие удары ногами, его лоукики по икроножным мышцам был также хороши. Я не ощущал ногу, я чувствовал дискомфорт. Дастин – хороший боец".

Вскоре после завершения поединка на победу Порье отреагировал и действующий обладатель чемпионского пояса Хабиб Нурмагомедов. В своем личном Twitter-аккаунте он написал: "Вот что происходит, когда меняешь свою команду, спарринг-партнера, сделавшего тебя чемпионом, и спаррингуешь с маленькими детьми в состоянии оторванного от реальности".

Напомним, что Порье отправил Макгрегора в нокаут во втором раунде после серии ударов, которых тот не выдержал и упал на настил.