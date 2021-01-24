Хабиб – о поражении Макгрегора: утром всех разбудил, а сам спать лег

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов прокомментировал поражение нокаутом ирландца Конора Макгрегора от американца Дастина Порье в главном поединке турнира UFC 257 в Абу-Даби.
"Утром всех разбудил, а сам спать лег", – подписал Нурмагомедов в "сториз" Instagram фотографию, на которой ирландец находится в нокауте.
Опа, Хабиб pic.twitter.com/KLfxt6fyvh— Руслан Абушкин (@abushkin2) January 24, 2021
Порье взял реванш у Макгрегора за поражение в 2014-м году. Тогда соперники встречались впервые и досрочную победу в первом раунде одержал Макгрегор. В активе Дастина 27 побед при шести поражениях, а Конор потерпел пятое поражение в 27 боях.