Дэйна Уайт сообщил детали разговора с Хабибом Нурмагомедовым

Президент UFC Дэйна Уайт поделился подробностями его личного разговора с действующим чемпионом легкого дивизиона лиги Хабибом Нурмагомедовым. Глава промоушена признал, что боец завершил карьеру.

На пресс-конференции после завершения турнира UFC 257 Уайт заявил: "Хабиб сказал мне: "Дэйна, буд честен с самим собой – мой уровень сильно выше, чем у этих парней. Я победил всех их". Теперь я даже не знаю, что он скажет. Посмотрим".

"Впрочем, как я уже говорил, он не собирается удерживать весь дивизион – он уже завершил карьеру. Мы же пытались вернуть его ровно на один бой".

Кроме того, Уайт также сообщил один из возможных сценариев развития в легком весовом дивизионе без Нурмагомедова: "Если Хабиб все же окончательно уйдет, то его пояс оспорят между собой Порье и Чендлер".

Напомним, что в главном поединке UFC 257 в Абу-Даби Дастин Порье нокаутировал ирландца Конора Макгрегора. Поединок завершился во втором раунде после серии сокрушительных ударов, которых экс-чемпион двух весовых категорий UFC не выдержал.