Хабиб Нурмагомедов: я отошел от дела, оставьте меня в покое

Российский боец, чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о своем разговоре с главой промоушена Дэйной Уайтом.

В январе Нурмагомедов и Уайт провели встречу на "Бойцовском острове" в Абу-Даби. По словам главы UFC, Хабиб не исключил, что может вернуться в смешанные единоборства.

"Я сказал ему, что мне не нравится, что дивизион застаивает, – приводит слова Нурмагомедова Sportbox.ru. – Я хочу, чтобы он двигался, чтобы ребята дрались за пояс, выявлялись претенденты. Потому что я уже отошел от дела, оставьте меня в покое".

Россиянин отметил, что на сегодняшний день за чемпионский пояс могут подраться четыре-пять человек, но этого не происходит из-за того, что Уайт хочет провести титульный бой именно с его участием.

"Мне это не нравится, я не доволен тем, что происходит застой. Когда появится определенность? Может, через две недели, или через месяц, или завтра, если Дэйна увидит мое сообщение. Может, он увидит и подумает: "Давайте я перестану пацана мучить", – подытожил Нурмагомедов.

Напомним, в октябре прошлого года Нурмагомедов победил Гэтжи удушающим приемом и в третий раз защитил пояс чемпиона промоушена. Сразу после боя Хабиб объявил о завершении карьеры. На счету непобежденного россиянина 29 побед в 29 боях.