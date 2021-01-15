Инсайдеры сообщают о готовящейся встрече Нурмагомедова с Уайтом

Президент UFC Дэйна Уайт собирается обсудить с действующим чемпионом легкого дивизиона промоушена Хабибом Нурмагомедовым его возможное возвращение в октагон. Встреча может состоятся уже 15-го января.

Об этом сообщил журналист и инсайдер Бретт Окамото, написавший в своем личном Twitter-аккаунте: "Ожидаемая многими встреча Дэйны Уайт и Хабиба Нурмагомедова состоится вечером пятницы в Абу-Даби, где пройдет ММА-турнир UAE Warriors".

Напомним, что Нурмагомедов объявил о завершении карьеры сразу после третьей по счету успешной защиты титула чемпиона среди легковесов в поединке против Джастина Гэтжи. Это произошло 24 октября на турнире UFC 254.

После этого Уайт неоднократно заявлял, что предпримет попытку уговорить Нурмагомедова вернуться в спорт. Сам Хабиб намекнул, что он готов подумать над возвращением в случае, если ему предложат круглую сумму.