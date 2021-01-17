Нурмагомедов через неделю примет решение о возобновлении карьеры

Действующий чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов сообщил главе промоушена Дэйне Уайту, что примет решение о возобновлении карьеры после турнира UFC 257.

В пятницу, 15 января, Нурмагомедов и Уайт провели встречу на "Бойцовском острове" в Абу-Даби. По словам главы UFC, Хабиб не исключил, что может вернуться в смешанные единоборства.

"Хабиб сказал мне, что собирается посмотреть бои Порье – Макгрегор и Хукер – Чендлер на следующей неделе. Если эти парни покажут что-то впечатляющее и заставят Нурмагомедова вернуться, то он будет драться", – заявил Уайт в эфире телеканала ABC.

В октябре прошлого года Нурмагомедов победил Гэтжи удушающим приемом и в третий раз защитил пояс чемпиона промоушена. Сразу после боя Хабиб объявил о завершении карьеры. На счету непобежденного россиянина 29 побед в 29 боях.

Напомним, турнир UFC 257 состоится 24 января в Абу-Даби. Главным событием станет поединок ирландца Конора Макгрегора и американца Дастина Порье. Также в этот вечер состоится еще один бой в легком весе – новозеландец Дэн Хукер подерется с американцем Майклом Чендлером.