Глава UFC Уайт прочит Нурмагомедову расставание с титулом

Российский чемпион ведущей американской лиги смешанных единоборств UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов встретился в Абу-Даби с главой промоушена Дэйной Уайтом. Последний считает, что Хабиб может вернуться на помост, но считает, что россиянину придется расстаться с титулом.

На самом деле подробностей встречи Нурмагомедова и Уайта пока нет, в прессу просочились только неожиданные слова президента UFC о потенциальном сопернике российского чемпиона: "Бой Нурмагомедова и Сен-Пьера? Я не знаю. Полагаю, если Хабиб хочет боя с Жоржем, он должен будет отказаться от титула".

Как уже сообщали Вести.Ru, после октябрьской победы над американцем Джастином Гэтжи Нурмагомедов сообщил о завершении карьеры. За ее время он одержал 29 побед, выиграв практически у всех реальных конкурентов, исключая Тони Фергюсона, матч с которым несколько раз срывался, и Жоржа Сен-Пьера.

Почему Уайту пришла в голову мысль, что Нурмагомедов может вернуться в клетку и выйдет именно против канадца Сен-Пьера? Возможно, глава UFC знает больше всех остальных. Но его слова на сегодня выглядят лишь как повод для новых слухов о потенциальном возвращении Хабиба на помост.

Россиянину уже приписывали возможные матчи с ирландцем Конором Макгрегором, которого он победил в октябре 2018 года, и даже непобедимым боксером Флойдом Мэйвезером. Однако, представители Хабиба не раз говорили, что бой с Макгрегором ему не интересен, а поединок с Мэйвезером-младшим окрашен не спортивной, а финансовой составляющей: организаторы обещают участникам приз в 100 млн доллавров.