Макгрегор отстранен от участия в турнирах по MMA на полгода

Бывший чемпион двух весовых дивизионов Конор Макгрегор не сможет принять участие в турнирах по ММА в ближайшие полгода. Об этом стало известно после того, как он впервые в карьере был отправлен в нокаут Дастином Порье на турнире UFC 257.

32-летний ирландец получил отстранение от боев на 180 дней, сообщает MMAJunkie. Такое решение продиктовано тем, что медики подозревают у него повреждения большеберцовой и малоберцовой костей правой ноги.

Напомним, что Макгрегор проиграл Порье бой-реванш во втором раунде. По ходу поединка Конор получил несколько сильных ударов от американца по правой голени, а после боя он покидал спорткомплекс при помощи костыля.