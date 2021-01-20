После боя – суд. Конору Макгрегору припомнили изнасилование

Подготовка к крупному турниру по смешанным единоборствам лиги UFC, на котором предстоит возращение в октагон экс-чемпиона промоушена Конора Макгрегора, омрачена новым скандалом вокруг ирландца. Ему припомнили дело об изнасиловании двухлетней давности и пострадавшая подала в суд.

Инцидент случился в декабре 2018 года, спустя два месяца после поражения Магрегора от россиянина Хабиба Нурмагомедова. Поначалу казалось, что юристам Конора дело удалось замять, ирландец вроде бы договорился с жалобщицей. Но в преддверии возвращения Макгрегора в большой спорт о скандале вспомнили вновь. Девушка, якобы пострадавшая от рук ирландца, и ее мать подали два иска, в которых прописаны миллионы долларов отступных.

При это буквально через несколько часов после появления информации о многомиллионном иске в интернет проникли подробности происшествия, случившегося зимним вечером 2018 года. Пострадавшая рассказывала, что перед изнасилованием Макгрегор схватил ее за шею, приподнял, не давая сопротивляться.

После случившегося группового изнасилования (а у Макгрегора был соучастник, сообщает Чемпионат.Com) девушка обратилась в больницу, сняв побои. Медики зафиксировали у пострадавшей царапины и синяки по всему телу.

На данный момент известно, что женщина требует компенсацию на сумму от 1,8 до 2,3 млн долларов, куда включены затраты на лечение, потери от нетрудоспособности, вынужденная продажа дома и переезд на новое место жительство. Похоже, после Порье Конора ждет не менее серьезный противник, но не на ринге, а в суде.