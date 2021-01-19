Российские атомные подлодки будут строить быстрее

Российское судостроительное предприятие "Севмаш" внедряет блочно-модульный метод при сборке атомных подводных лодок на стапелях. Как считают на заводе, это позволит повысить качество работ и сократить сроки строительства боевых кораблей на 18 месяцев.

На "Севмаше" уточняют, что внедрение нового метода потребует строительства еще одного цеха, расширения сварочного производства, обновления кранов в одном из эллингов, а также модернизации транспортной системы.

Помимо этого, завод начнет использовать цифровое проектирование подлодок, применит новые технологии в области контроля качества и испытания боевых кораблей.

Часть производства будет модернизировано в рамках федеральных программ по развитию "Севмаша". Для некоторых нововведений потребуется дополнительное финансирование.

Напомним, сейчас "Севмаш" строит для российского флота сразу несколько субмарин, среди которых, например, "Белгород". Это первый носитель новейших подводных беспилотников "Посейдон". Его планируют передать ВМФ в 2021 году.